Fiorentina, Bonaventura a DAZN: "Quando gioco contro il Milan ho sempre grande tensione"

Sulle emozioni nel ritrovare il Milan e per il tributo ad Astori: “Giocare contro il Milan mi dà sempre grande tensione, ho vissuto un periodo bellissimo a Milano. Giocare a San Siro è speciale. Ero un po’ teso, poi quando inizia la partita uno pensa a giocare e non ha più problemi. Il tributo per Davide invece è stato fantastico. Tutto lo stadio, i tifosi del Milan e della Fiorentina si sono uniti in un applauso fantastico. Davide era benvoluto da tutti, lo stadio ha dato il giusto tributo stasera”.

Credete di arrivare in fondo in Conference: “Siamo in una condizione buona, fisicamente abbiamo trovato continuità. Stanno venendo fuori belle prestazioni. In Conference si gioca un calcio diverso che in Italia, penso che possiamo giocarcela con tutti. Adesso dobbiamo giocare anche la semifinale di Coppa Italia, dobbiamo lavorare bene”.