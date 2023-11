Fiorentina, dubbio tra Beltran e Nzola. QS: "Kouamé può sparigliare le carte"

vedi letture

La Fiorentina si avvicina all'importante match in programma domani sera a San Siro contro il Milan con il solito quesito: chi sarà titolare al centro dell'attacco tra Beltran e Nzola? L'argentino si è aggregato al gruppo da diversi giorni, ma non ha ancora recuperato pienamente dal fastidio al costato rimediato nel finale del primo tempo contro la Juventus.

L'ex Spezia, che come Beltran è rimasto ad allenarsi a Firenze durante la sosta, appare dunque in leggero vantaggio. Tuttavia, c'è una terza opzione a cui Italiano sta pensando. Come riporta il Quotidano Sportivo, si tratta della scelta di schierare dal 1' Kouamé. L'ivoriano sta dando buone risposte, per duttilità tattica, può giocare al centro come nei settori esterni dell'attacco. Può però anche essere un'arma a gara in corso, come contro il Bologna prima della sosta.