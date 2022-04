Fiorentina, i dubbi di Italiano in vista del Milan: centrocampo e attacco

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riporta quest'oggi il Corriere dello Sport, la Fiorentina è tornata ad allenarsi questa mattina dopo un giorno di pausa concesso per smaltire la batosta casalinga contro l'Udinese. Italiano, però, pensa già ai dubbi che dovrà sciogliere per l'11 che schiererà a San Siro contro il Milan domenica pomeriggio. Il primo ballottaggio riguarda Torreira-Amrabat: l'uruguagio, ritornato a tempo di record da un infortunio proprio nella gara contro i friulani, non è apparso al 100% della condizione e potrebbe lasciar spazio al nazionale marocchino. L'altro ballottaggio è quello che si ripete ogni settimana da quando la viola ha perso Valhovic: davanti spazio all'ex rossonero Piatek o a Cabral?