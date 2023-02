MilanNews.it

Dopo l'Atalanta, il Milan scenderà in campo sabato 4 marzo al "Franchi" di Firenze contro la Fiorentina: i viola saranno di scena oggi alle 18:30 al Bentegodi di Verona per la sfida all'Hellas, valida per la 24esima giornata di Serie A.