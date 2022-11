Fiorentina in forma per il Milan: viola con 5 vittorie di fila

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2022

Con la vittoria per 2-1 sulla Salernitana, arrivata grazie alle reti di Bonaventura nel primo tempo e di Jovic nel secondo, la Fiorentina arriverà alla sfida di domenica alle 18.00 contro il Milan con cinque vittorie consecutive: le due in Conference League e le tre in Serie A contro Spezia, Sampdoria e Salernitana. Gli unici infortunati per Italiano dovrebbero restare Nicolas Gonzalez e Sottil.