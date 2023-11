Fiorentina, in giornata allenamento verso il Milan senza i convocati in nazionale

Anche la Fiorentina ha ricominciato ad allenarsi al Viola Park e anche i toscani, così come il Milan e tutte le squadre di Serie A, ha le risorse contate con molti giocatori impegnati in nazionale. Oggi i viola si ritroveranno agli ordini di Vincenzo Italiano per un ulteriore allenamento in vista del rientro dalla sosta che li metterà di fronte proprio ai rossoneri a San Siro, il prossimo 25 novembre.