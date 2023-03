Fiorentina, Italiano: "Milenkovic recuperato, mi spiace per Terzic"

Senza Terzic come pensa di far rifiatare Biraghi? Un primavera potrebbe essere pronto?

"Mi dispiace per Terzic perché era in un buon momento. Mi auguro che recuperi in fretta perché abbiamo bisogno di tutti, lo aspettiamo a braccia aperte. La rosa a disposizione mi offre varie soluzioni, per cui se servisse, abbiamo calciatori in grado di potersi adattare nel suo ruolo. Sicuramente anche qualche ragazzo più giovane potrebbe darci una mano".

Può dirci anche come sta Milenkovic?

"Nikola sta molto meglio. È recuperato, quindi è a disposizione".