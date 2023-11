Fiorentina, Kayode verso il rientro contro il Milan

Buone notizie dall'infermeria per Vincenzo Italiano: Michael Kayode ha lavorato con la squadra. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il terzino della Fiorentina è rientrato in gruppo al Viola Park e si candida dunque per essere convocato contro il Milan a San Siro. Il recupero del classe 2004 sarebbe fondamentale, visto che per il momento a destra sta giocando Parisi, adattato però in un ruolo non suo.

L'italiano, 9 presenze e 1 assist tra Serie A e Conference League per il momento, ha svolto tutte le esercitazioni, le varie prove e anche le partitelle. Deve solo recuperare la condizione per essere in campo sabato sera. Non c'erano dubbi invece per quanto riguarda Lucas Beltran, che contro il Bologna aveva osservato un turno di riposo a causa dei postumi della contusione al costato rimediata contro la Juventus.