Fiorentina, Nico Gonzalez ancora positivo: Italiano spera di riuscire a portarlo almeno in panchina contro il Milan

Nico Gonzalez, attaccante della Fiorentina, è ancora positivo al Covid-19 ("Sono diciotto giorni che sono positivo e sono chiuso in casa a Firenze" le sue parole ieri a Espn) e per questo resta in dubbio la sua presenza nel match contro il Milan in programma il prossimo 20 novembre. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il tecnico viola Italiano spera di riuscire a portarlo almeno in panchina contro i rossoneri.