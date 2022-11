Fiorentina, Nico Gonzalez diventa un caso: non ci sarà contro il Milan

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Nico Gonzalez è sempre più un caso per la Fiorentina. Oggi, ricorda Tuttosport, l'attaccante salterà anche la gara contro il Milan, pur essendosi allenato in settimana. Da domani, inoltre, risponderà alla chiamata dell'Argentina per i mondiali di Qatar, dove sarà un osservato speciale di tutto il pubblico viola. In attesa di gennaio: tutti importanti, chiosa il quotidiano, ma nessuno è indispensabile.