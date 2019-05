In vista della sfida di sabato sera contro il Milan, Vincenzo Montella, tecnico della Fiorentina, dovrà fare a meno del suo capitano German Pezzella: come riporta La Gazzetta dello Sport, il difensore viola è stato infatti operato ieri per la frattura dello zigomo rimediata nell'ultimo match contro l'Empoli e dovrà restare fuori per circa dieci giorni.