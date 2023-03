Fiorentina, Pradè verso il Milan: "Abbiamo quattro giorni per preparare il match"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

In vista della sfida di sabato contro il Milan, il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha dichiarato al sito ufficiale viola dopo il 2-0 contro l'Hellas Verona al Bentegodi: "Ora si pensa solo a quella gara. Rigiochiamo sabato perciò abbiamo quattro giorni per prepararla e questo per noi è importante. Il nostro è un allenatore allenante, significa che le gare le prepara. Quest'anno abbiamo avuto meno tempo però quando abbiamo più giorni troviamo dei benefici".