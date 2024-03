Fiorentina, verso il Milan: possibile chance da titolare per Barak

La Fiorentina prova a rimettersi in carreggiata dopo l'ultimo, difficilissimo, periodo. La scomparsa di Joe Barone ha segnato i viola, che stanno provando a concentrarsi sulla ripresa del campionato: dopo la sosta c'è il Milan. Al netto dei sei giocatori impegnati con le rispettive Nazionali, Italiano sta lavorando su intensità e alcuni accorgimenti tattici, riporta la Repubblica (Firenze). Ci sono tre elementi che stanno tornando al top della loro condizione: Dodò, Kouamé e Barak. I primi due si allenano in gruppo ormai da tempo.

Il brasiliano è tornato a giocare per una ventina di minuti nella sfida di ritorno col Maccabi Haifa in Conference League e scalpita per essere di nuovo protagonista, ma starà a Italiano dosarlo bene dopo un infortunio al ginocchio. In gruppo anche Kouamé, che era tornato nella lista dei convocati proprio per quella maledetta sfida con l’Atalanta di una settimana fa. Un vero jolly offensivo di Italiano: ha incarnato più ruoli, segno che il tecnico voglia sfruttare la duttilità di un giocatore che ha qualità, corsa, abilità nell’uno contro uno. Infine il ceco, che dopo tante difficoltà sta dando segnali di ripresa, coi due gol al Maccabi e quello in nazionale pochi giorni fa: sabato sera, al Franchi contro il Milan (ore 20,45) potrebbe conquistare una maglia da titolare visto la squalifica di Bonaventura.