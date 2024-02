Frosinone, Di Francesco: "Dopo una prestazione del genere scoccia non prendere niente. Jovic quando ci vede rinasce"

Eusebio Di Francesco ha parlato a DAZN nel post partita di Frosinone-Milan 2-3. Le dichiarazioni dell’allenatore dei ciociari:

C’è delusione? “Dopo una prestazione del genere scoccia non portare mai a casa niente, quel pizzico di malizia che ci è mancata… Piccole ingenuità che si pagano. Abbiamo tenuto testa al Milan alla grande, non ce lo dimentichiamo. Si guarda però sempre al risultato. Rimane di buono la prestazione, a livello di gioco è di qualità. Mi dispiace perché i ragazzi, anche nel momento del vantaggio, dovevano continuare a fare quello che non ha fatto prima. La nostra forza sta lì, nel costruire e non difenderci bassi. Non ci dimentichiamo che oggi abbiamo giocato con due terzini che erano due mezz’ali. Reggere i giocatori di livello come quelli del Milan, anzi ribattere colpo su colpo… Dimostra che i ragazzi stanno sul pezzo. Per questo mi dispiace per i momenti di disattenzione. Poi Jovic quando ci vede, rinasce… (ride, ndr)”.