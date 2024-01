Frosinone, il racconto dell'allenamento odierno: esercitazioni tecnico-tattiche e partita a tema

Questo il racconto dell'allenamento odierno del Frosinone, prossimo avversario del Milan in Serie A (sabato alle 18 allo stadio Stirpe): "Seduta di allenamento mattutina alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino per i giallazzurri di mister Di Francesco che iniziano a preparare la partita contro il Milan. Lavoro tra palestra e campo, esercitazioni tecnico tattiche e partita a tema, questo il programma odierno. Domani pomeriggio in programma una nuova seduta sempre a Ferentino" riporta il sito ufficiale giallazzurro.

DOVE VEDERE FROSINONE-MILAN

Data: Sabato 3 febbraio 2024

Ore: 18.00

Stadio: Stadio Benito Stirpe, Frosinone

TV: Dazn

Web: MilanNews.it