Frosinone, Krajnc sulla sfida contro il Milan: "Gara difficilissima, ma davanti al nostro pubblico possiamo farcela"

In mixed zone dopo Udinese-Frosinone ha parlato Luka Krajnc, difensore sloveno della squadra di Borini. Queste le sue parole riportate da tuttofrosinone.com: "Buon punto? Sì è un buon pareggio, ce lo siamo meritati dando il massimo in campo. E' un punto importantissimo. Potevamo fare un gol in più ma va bene cosi. Il mister è arrivato solo da tre giorni dunque era difficile fare meglio, va bene cosi. Baroni? Mi ha fatto una buona impressione, ci ha chiesto di far inserire di più le mezzali e attaccare in tanti. Daremo il massimo per rimanere in serie A. Come sto? Sto bene, pensavo di star peggio invece sto bene. Milan? Gara difficilissima ma davanti al nostro pubblico dobbiamo dare di più, possiamo farcela"