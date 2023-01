Futuro incerto per Conte al Tottenham: si lavora al possibile ritorno di Pochettino

MilanNews.it

© foto di Imago/Image Sport

Il Tottenham, prossimo avversario del Milan in Champions League, è al lavoro per l'eventuale e possibile dopo-Antonio Conte in panchina. Fra i candidati al ruolo di nuovo allenatore degli Spurs non c'è solo l'ex Chelsea, Thomas Tuchel, ma secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com sono iniziati anche dei colloqui diretti per il possibile ritorno di Mauricio Pochettino.