Gasperini a Mediaset: "Il VAR sta diventando una guerra. Di Bello è un gran maleducato"

Gian Piero Gasperini ha parlato a Mediaset nel post partita di Milan-Atalanta di Coppa Italia.

La spinta di Reijnders su de Roon: “Devo dire poco in questo caso, mi sembra molto evidente. Il VAR è un mezzo straordinario se usato bene, ma sta diventando una guerra tra varisti ed erbitri ed è un problema grosso. Ho già detto troppo. Io gli ho chiesto di andare al VAR. Il labiale? Posso dirti che Di Bello è un gran maleducato. Lui prima della partita mi è passato davanti e neanche mi ha salutato. Non è obbligato, ma è un maleducato. Se andate indietro nella storia con Di Bello e Valeri c’è una casistica enorme con l’Atalanta. Ma dopo le partite per me finisce tutto”.

La prestazione e l’obiettivo semifinale: “L’Atalanta in questi anni ha lasciato tante cose lì… Lo Scudetto e le coppe europee non sono traguardi alla portata dell’Atalanta, la Coppa Italia sì. Se si incastrano delle partite puoi anche giocare una finale, faremo di tutto per arrivarci e lasciare una coppa”.

I tifosi vi aspettano a Zingonia: “Sono contento, è da un po’ di anni che non succedeva. Vincere a Milano è motivo di grande prestigio. Abbiamo giocato in uno stadio fantastico, per noi è un grande orgoglio uscire da questi stadi e mettere in difficoltà squadre forti. Stasera festeggiamo”.