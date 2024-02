Gasperini: "De Ketelaere adesso è fondamentale per noi"

Dopo la vittoria contro la Lazio, che ha permesso all'Atalanta di consolidare ancora il 4^ posto, con il Milan ancora lontano, il tecnico della Dea, Gian Piero Gasperini, ha parlato a Sky Sport: "Sono molto soddisfatto, affrontavamo una squadra importante, stiamo facendo bene e vedo un gruppo che rema tutto dalla stessa parte. Zona Champions? E' lunga, siamo ancora tutte lì.."

De Ketelaere sta facendo benissimo, per noi adesso è fondamentale

"Charles così come tanti altri è diventato un giocatore importante, ma è quello che ho sempre detto sono felice di averlo e sta crescendo tantissimo, adesso è fondamentale per noi".