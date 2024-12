Gasperini è l'allenatore del mese in Serie A. Ma non verrà premiato stasera

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini è stato nominato dalla Lega Serie A allenatore del mese di novembre. Squalificato per la partita contro il Milan, Gasperini riceverà il riconoscimento nel pre-partita di Atalanta-Empoli, in programma domenica 22 dicembre 2024 alle ore 18.00 al 'Gewiss Stadium' di Bergamo. Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dall’11ª alla 14ª della Serie A Enilive 2024/2025.

Questo il commento dell'amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo: "Il mese di novembre dell’Atalanta di Gasperini è stato semplicemente perfetto, con 4 vittorie su 4 gare, tra le quali il 3-0 in casa della capolista Napoli e il successo in trasferta a Roma".

E ancora: "Il club bergamasco è ormai una realtà consolidata a livello nazionale ed europeo, capace, grazie anche alla grande progettualità della Società, di alzare ogni stagione il livello delle proprie prestazioni e di esprimersi in campo come una grande orchestra affiatata e armonica. Gasperini si conferma il direttore perfetto, un maestro che insegna calcio e che riesce sempre a ottenere il meglio dai suoi calciatori".