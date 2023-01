Gazzetta - Inter, Calhanoglu a rischio per la Supercoppa. Brozovic dovrebbe recuperare per il Milan

MilanNews.it

Secondo La Gazzetta dello Sport, in casa Inter preoccupano le condizioni di Hakan Calhanoglu, che ha subito un problema muscolare contro il Monza: il turco va considerato a forte rischio anche per la Supercoppa italiana contro il Milan del 18 gennaio. Per questa sfida, dovrebbe invece essere a disposizione Marcelo Brozovic, il cui recupero sta procedendo bene.