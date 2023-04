Gazzetta - Napoli, martedì nuovi esami per Osimhen

MilanNews.it

Victor Osimhen ci sarà mercoledì contro il Milan nell'andata dei quarti di Champions League? Nel Napoli c'è grande cautela perchè non si vogliono assolutamente correre rischi. Il giocatore non sente più dolore, ma bisognerà aspettare ancora qualche giorno per sapere se sarà o meno a disposizione di Luciano Spalletti: come riporta La Gazzetta dello Sport, martedì mattina il nigeriano si sottoporrà a nuovi esami per capire se la lesione distrattiva all’adduttore sinistra è stata risolta. Solo dopo questo controllo, lo staff medico deciderà se potrà giocare o meno contro il Milan.