Gazzetta - Roma, nulla di grave per Zaniolo e Dybala: non dovrebbero esserci problemi in vista del Milan

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma ha battuto il Bologna e ora si preparerà per la trasferta di domenica a San Siro contro il Milan. In vista di questa sfida, non ci dovrebbero essere problemi per Nicolò Zaniolo e Paulo Dybala, usciti dal campo ieri con qualche acciacco: per il primo si dovrebbe trattare solo di una botta, mentre l'argentino ha avuto i crampi. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.