Gazzetta sull'uomo più in forma dell'Atalanta: "Pasalic ex indiavolato"

Come ricorda la Gazzetta dello Sport, la gara tra Milan e Atalanta di domani, oltre a essere uno snodo cruciale per gli obiettivi di entrambe el formazioni, vedrà anche il ritorno a San Siro di Mario Pasalic che al Milan giocò solo un anno. In quell'anno però fece in modo di rimanere nella storia rossonera, segnando il rigore decisivo nella Supercoppa vinta dal Milan a Doha contro la Juve: ad oggi l'ultimo trofeo alzato dai rossoneri. Oggi Pasalic è, per citare la rosea: "l'ex indiavolato". Il croato è uno dei migliori giocatori stagionali dell'Atalanta e ha segnato tantissimi gol: 13 in A e 14 in tutto, nella classifica dei centrocampisti dei campionati europei è secondo solo a De Bruyne.