Genoa, Gilardino: "Retegui da valutare. Sabelli ed Ekuban ci saranno contro il Milan"

vedi letture

Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, ha parlato così in conferenza stampa delle condizioni di Mateo Retegui e degli altri infortunati in vista del match di domani contro il Milan: "Abbiamo diverse situazioni e valutazioni da fare in vista della partita di domani, compreso Mateo. Valuterò nelle prossime 24 ore con grande lucidità, come ho sempre fatto e come abbiamo sempre fatto in queste settimane e in questi mesi - riporta tuttomercatoweb.com -. Retegui ha dolore al ginocchio però aspettiamo di valutare in queste 24 ore se c’è una possibilità di recupero per non rischiarlo per il prosieguo del campionato.

C’è la volontà di tutti nel vederlo in campo, ma bisogna essere lucidi nelle valutazioni che si vanno a fare su determinati giocatori. Sabelli ed Ekuban? Si sono allenati, sono rientrati in gruppo, quindi saranno della partita, da valutare se dall’inizio oppure a gara in corso”.