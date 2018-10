Genoa, Juric: "A Milano possiamo fare una bella partita, farà qualche cambio"

Ivan Juric, tecnico del Genoa, è intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio contro l'Udinese e sulla sfida di mercoledì contro il Milan ha dichiarato: "E' un jolly che nessuno conta - riporta Tuttomercatoweb.com -. Penso che potremmo fare una bella partita. Ci saranno cambi, un po' per l'espulsione e un po' perchè ci sono alcuni giocatori che non possono fare due partite ravvicinate".