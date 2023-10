Genoa, Malinovskyi: "Dobbiamo fare il nostro calcio, il mister ci carica tanto"

Ruslan Malinovskyi ha parlato a DAZN nel pre partita di Genoa-Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Come si ferma questo Milan? “Il mister ci dice ogni giorno di rimanere con i piedi per terra e lavorare, ci carica tanto, ci dice che questo tipo di partite le facciamo in casa con un pubblico che spinge tanto. Dobbiamo giocare il nostro calcio e quello che abbiamo preparato in settimana”.