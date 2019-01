Genoa, oggi tanto lavoro tattico per i rossoblù in vista del Milan

Ecco il racconto dell'allenamento odierno del Genoa di Prandelli, prossimo avversario del Milan in campionato, riportato dal sito ufficiale rossoblù: "Un’altra seduta concentrata di nozioni per il gruppo rossoblù tornato a Pegli a tre giorni dalla sfida di lunedì con il Milan. Esercitazioni tattiche per reparti e partitella a campo quasi intero, sotto la regia di mister Prandelli e del vice Pin, hanno assorbito gran parte del programma, portato a termine senza inconvenienti da chi era sceso in campo. Con i compagni non si è allenato Omeonga, per il quale si sta definendo in queste ore il trasferimento in un club scozzese. Non ci sono novità salienti a livello di infermeria. Piatek è squalificato e non potrà guidare l’attacco. Sabato allenamento dell’ante-vigilia per la squadra".