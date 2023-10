Genoa, per Gudmundsson sfida speciale: il bisnonno giocò nel Milan

vedi letture

Tra i giocatori più pericolosi del Genoa, a cui il Milan dovrà prestare grande attenzione sabato sera quando rossoneri e rossoblù si incroceranno a Marassi, c'è anche l'islandese Albert Gudmundsson. Per l'attaccante classe 1997 sarà una sfida sicuramente speciale. Il suo bisnonno, infatti, giocò in rossonero per una stagione nel 1948/1949: 14 presenze e due gol per lui prima di trasferirsi a Parigi. L'avo, da cui il calciatore ha ereditato anche il nome, a fine carriera ha avuto anche un percorso politico nel suo paese natale che lo ha portato a diventare Ministro dell'Industria.