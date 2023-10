Genoa, preoccupazione per Retegui: l'attaccante a rischio per il Milan

Come riportato da Gianluca Di Marzio, c'è apprensione in casa Genoa per Mateo Retegui. L'attaccante non si allena dall'ultima partita di Udine e sarebbe a rischio convocazione per il Milan, ma anche per la Nazionale.