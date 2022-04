Genoa, ripresi oggi gli allenamenti sotto lo sguardo dei dirigenti rossoblu

Fonte: genoanews1983

MilanNews.it

Non c'è tempo per pensare agli errori commessi ieri durante la partita contro la Lazio, il Genoa è tornato subito ad allenarsi in vista della prossima partita che disputerà in casa dell'attuale capolista Milan nella serata di venerdì prossimo con fischio di inizio alle ore 21. Un match difficile e delicato al tempo stesso, intanto per la forza dell'avversaria ma anche e soprattutto per la situazione di classifica dei rossoblu.

Al Centro Sportivo Signorini presenti anche i dirigenti che hanno seguito da vicino lo svolgersi dei lavori sul prato verde. Da monitorare le condizioni di Stefano Sturaro assente nella sfida contro i bianco-celesti. Nei prossimi giorni se ne saprà di più se il centrocampista potrà o meno rendersi disponibile contro i lombardi.