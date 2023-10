Gilardino esalta Pioli: "Quello che è riusciuto a fare al Milan in questi anni è qualcosa di straordinario"

Intervenuto oggi in conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Milan, Alberto Gilardino, tecnico del Grifone, ha parlato così in conferenza stampa di Stefano Pioli, con cui ha lavorato al Bologna: "Il mister mi ha insegnato in quel percorso che facemmo insieme a Bologna ad essere una persona molto pacata, capace di entrare nella testa dei giocatori. E' una persona molto brava a livello tattico con uno staff veramente importante. Essere riuscito in questi anni a trasmettere a questa squadra questa identità, nei singoli e nel gioco corale, è qualcosa di straordinario" riporta tuttomercatoweb.com.