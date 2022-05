Hellas Verona, secondo giorno di allenamento: prevista seduta al mattino

MilanNews.it

Come riportato dal sito ufficiale del Verona, gli scaligeri sosterranno oggi una seduta di allenamento, al mattino, a porte chiuse in preparazione della sfida contro il Milan prevista per domeninca 8 maggio alle 20:45 allo stadio 'Bentegodi' e valida per la 36esima e terzultima giornata del campionato di Serie A TIM 2021/22.