I risultati del Rennes in Europa League: ben 12 punti nel girone del Villarreal

Il Milan ha pescato il Rennes dall'urna di Nyon per i playoff di Europa League. I rossoneri sfideranno i francesi il 15 febbraio a San Siro e il 22 febbraio in Francia. Il Rennes è 13esimo in Ligue 1, dunque la situazione nel campionato nazionale non è rosea. Ma in Europa League? Ecco i risultati nel girone che hanno portato il Rennes a giocarsi i playoff contro il Milan.

Delle 6 partite giocate nel gruppo F, i francesi ne hanno perse solo due: si tratta dell'andata e del ritorno contro il Villarreal, che ha chiuso il girone al primo posto con 13 punti. Sono però ben 12 quelli dei francesi, che contro gli spagnoli hanno perso di misura in entrambe le occasioni (1-0 e 2-3). La differenza reti del Rennes, +7, è anche superiore a quella del Villarreal, che ha chiuso con un +2.