Ihattaren accusato di scarsa professionalità: lo Slavia Praga vuole rescindere il contratto dell'olandese

Iniziata lo scorso dicembre, l'avventura di Mohamed Ihattaren allo Slavia Praga sembra essere già vicina alla conclusione: come riferisce infatti Voetbal International in Olanda, il club ceco, avversario del Milan negli ottavi di Europa League (giovedì è in programma la gara di ritorno), vuole interrompere il rapporto con il giocatore olandese che è stato accusato di "scarsa professionalità".

Sono in corso dei dialoghi tra le parti per arrivare alla rescissione anticipata del contratto dell'ex Juventus e Sampdoria che il 4 dicembre 2023 aveva firmato da svincolato con lo Slavia un accordo fino a termine di questa stagione, con opzione di rinnovo per le successive tre. Il club di Praga era convinto di poter rimettere in carreggiata Ihattaren dopo le ultime annate molto complicate, ma il tentativo è decisamente fallito.