Il Bologna perde 2-3 col Monaco. Oggi ultimo allenamento della settimana

Sconfitta di misura per il Bologna nell'amichevole di ieri giocata al centro tecnico Niccolò Galli contro il Monaco. 2-3 in favore del club di Ligue 1 il risultato finale per un test comunque importante per gli uomini di Thiago Motta.

La partita

Bologna subito avanti grazie alla rete di Raimondo dopo 5' e raddoppio rossoblù con Ferguson al 13'. Il primo tempo si chiude così sul 2-0, ma nella ripresa i monegaschi prima recuperano con la doppietta di Golovin per poi segnare il definitivo 2-3 al 90' con Maripan.

Il programma di oggi

Dopo l’amichevole di ieri sera persa per 3-2 contro il Monaco, la squadra del Bologna, primo avversario del Milan in campionato, svolgerà oggi l’ultimo allenamento della settimana alle 10 al centro tecnico.