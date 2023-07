MilanNews.it

Come riportato dal sito ufficiale del Bologna, primo avversario del Milan in Serie A, l’inizio della nuova stagione 2023-24 dei felsinei è previsto per oggi martedì 11 luglio al mattino, quando i ragazzi di Thiago Motta riprenderanno le attività al centro tecnico Niccolò Galli in preparazione al ritiro di Valles.