Il Bologna rischia di perdere Arnautovic. C'è la Roma su di lui

Forte di altri due anni di contratto, il Bologna non ha alcuna intenzione di privarsi del suo centravanti Marko Arnautovic. L'ultima società a mostrare interesse per l'ex centravanti dell'Inter è stata la Roma, ma oggi il club rossoblù fa sapere che il giocatore non è sul mercato.

Classe '98, Arnautovic è tornato in Italia nell'estate 2021 col Bologna che lo portò in Emilia a titolo definitivo prelevandolo dallo Shanghai SIPG. In quell'occasione l'ex calciatore, tra le altre, di Stoke City e West Ham firmò un contratto di quattro anni. Nelle ultime due stagioni ha collezionato 57 presenze tra campionato e Coppa e ha realizzato 25 gol.