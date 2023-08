Il Bologna ufficializza Fabbian: già convocato per la sfida con il Milan

Il Bologna Fc 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal FC Internazionale il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Giovanni Fabbian.

Mezzala veneta classe 2003 reduce da un campionato da assoluto protagonista in Serie B con la Reggina, Giovanni – scuola Padova, poi Inter dai 15 anni in su – è un centrocampista che si esalta negli inserimenti, ha enorme talento nel giocare senza il pallone e grande intensità difensiva nell’aggressione e nei duelli corpo a corpo per recuperare palla.

Colonna della Primavera nerazzurra di Christian Chivu, alla prima stagione fra i “grandi” lo scorso anno ha immediatamente dimostrato il proprio valore: in Calabria con Inzaghi lo si è scoperto abile in entrambe le fasi del gioco, partecipe nella costruzione della manovra sia in possesso basso, che sulla trequarti dove è molto bravo a ricevere tra le linee, e habituée dell’inserimento aereo. Segna spesso di testa con ottime scelte di tempo e fa valere la sua buona fisicità, contribuendo al primato della Reggina che ha retto per diversi mesi nella fase iniziale del campionato. Nel frattempo frequenta tutte le Nazionali giovanili con profitto, e a marzo 2023 esordisce in Under21 del ct Nicolato nel successo sull’Ucraina.