Il Bologna vince la prima gara ufficiale prima della sfida al Milan

Il Bologna nella serata di ieri ha disputato la prima partita ufficiale della stagione, contro il Cesena in Coppa Italia. Al Dall'Ara, che sarà teatro lunedì 21 agosto della prima di campionato tra emiliani e Milan, la squadra di Thiago Motta ha piegato senza troppi patemi la resistenza del Cesena, sconfitto per 2-0. Le reti portano la firma di Corazza e Zirkzee, un gol per tempo.