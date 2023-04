Il Corriere dello Sport titola: "Beffa Skriniar, stagione finita"

MilanNews.it

Il Corriere dello Sport questa mattina dà aggiornamenti su Milan Skriniar, difensore dell'Inter operato ieri alla schiena, e per cui l'avventura all'Inter sembra al capolinea. Il titolo infatti recita: "Beffa Skriniar, stagione finita". Difficile immaginare un recupero lampo dello slovacco in 50 giorni, questo il tempo che manca alla finale di Champions League, ultimo giorno utile per scendere in campo con l'Inter in questa stagione. Dunque Skriniar non ci sarà nei derby con il Milan.