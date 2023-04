Il CorSport su Osimhen: "La tentazione è preservarlo per la sfida di ritorno"

Fonte: tuttomercatoweb.com

C'è grande attesa attorno al Napoli per capire quale sarà la decisione su Victor Osimhen per la sfida di domani sera contro il Milan. Nella rifinitura di stamane, suggerisce il Corriere dello Sport , si deciderà se e come rischiare il nigeriano.

Un infortunio come il suo va maneggiato con cura, ma è altrettanto vero che un ragazzo di ventitré anni, con quelle fibre e quella elasticità, non può che avere il desiderio sfrenato di non rinunciare all'appuntamento della vita. La tentazione - scrive il quotidiano - è quella di preservarlo per la sfida di ritorno, ma una sua eventuale partenza per Milano potrebbe essere interpretata come un segnale di utilizzo part-time.