Il Frosinone arriverà al Milan con un pari prezioso: 1-1 in casa del Verona

vedi letture

1-1 al Bentegodi tra Hellas Verona e Frosinone e un punto a testa per scaligeri e ciociari. Nel primo tempo la rete di Suslov su rigore e nella ripresa la rete di Kaio Jorge di testa, per una partita che ha comunque regalato anche altre emozioni prima del triplice fischio dell'arbitro.

LA PARTITA

Primo tempo a tinte gialloblù, con i padroni di casa che all'intervallo erano in vantaggio per 1-0, grazie alle rete di Suslov su calcio di rigore al secondo minuto di recupero. Interrotta la maledizione dei tiri dal dischetto per gli scaligeri, dopo che al 37' Duda aveva fallito il primo penalty assegnato alla formazione di Marco Baroni, arrivando al quarto errore dagli undici metri in stagione. Bravo Turati nell'occasione a parare il tiro del centrocampista, con Suslov che poi è stato più freddo e non ha lasciato scampo al portiere dei ciociari. Prima frazione tutto sommato equilibrata tra le due squadre ma l'Hellas aveva fatto quel qualcosa in più che aveva permesso agli scaligeri di chiudere avanti.

Tutto un altro Frosinone però a inizio ripresa, con i ciociari che hanno dato subito l'impressione di voler pareggiare. Al 59' ecco il gol di Kaio Jorge: calcio d'angolo dalla destra di Soule, prolungato sul secondo palo da Barrenechea e tocco vincente dell'attaccante brasiliano di testa, con Montipò che non ha potuto fare nulla. Dopo dopo ancora Kaio Jorge pericoloso con un altro colpo di testa, salvato sulla linea da Tchatchoua. Nel finale poi due clamorose occasioni, una per parte: la prima sulla testa di Cheddira, che di testa, solo in area, si è divorato il vantaggio. Un minuto più tardi è stato invece Henry a fallire la rete che avrebbe regalato tre punti all'Hellas, con l'attaccante che ha sparato alto da ottima posizione.

ORA IL MILAN

Dopo il pari del "Bentegodi", il Frosinone sabato affronterà il Milan: calcio d'inizio alle ore al "Benito Stirpe".