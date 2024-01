Il Frosinone trova un rinforzo prima del Milan: ufficiale l'arrivo di un terzino dalla B

Il Frosinone sarà il prossimo avversario del Milan. I rossoneri saranno ospiti dei Ciociari allo stadio Benito Stirpe questo sabato, alle ore 18. La squadra allenata da Eusebio Di Francesco, in queste ore, ha trovato un nuovo rinforzo. Infatti questa mattina è stato ufficializzato l'arrivo del terzino Emanuele Valeri dalla Cremonese, squadra di Serie B che l'anno scorso ha militato in Serie A.

A renderlo noto proprio la Cremonese con una nota ufficiale sul proprio sito: "U.S. Cremonese comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Frosinone Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Emanuele Valeri. Arrivato in grigiorosso nell’estate del 2020, con la Cremo ha giocato 107 partite conquistando la promozione in Serie A nel 2021/22. Ciao Emanuele, in bocca al lupo per il tuo futuro". Verosimilmente Valeri sarà già a disposizione di Di Francesco per sabato, anche considerando l'emergenza dei Ciociari in quel ruolo.