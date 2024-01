Il Mattino - Conte rifiuta la corte sfrenata di De Laurentiis: declinata offerta di 6 mesi

Il Napoli non se la passa benissimo. Dopo aver cambiato Garcia con Mazzarri nel corso della stagione, i risultati non sono migliorati e ora anche l'allenatore livornese è a rischio. In ottica Milan questo discorso interessa perché Aurelio De Laurentiis starebbe cercando con tutte le forze di portare Antonio Conte a Napoli, tecnico che potrebbe interessare ai rossoneri a fine stagione se Pioli dovesse partire: ancora tutto nel campo delle ipotesi.

Secondo quanto riportato questa mattina da Il Mattino, il presidente del Napoli le sta provando tutte per portare Conte in Campania: l'ultima è stata una proposta di triennale a 8 stagioni ma con la possibilità di divorzio dopo sei mesi se il rapporto o i risultati non dovessero arrivare. Ma il tecnico non si smuove: tornerà in Italia ma non a stagione in corso.