Il Mattino - Napoli, il presidente De Laurentiis non sarà al Maradona domani sera

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riferisce Il Mattino, domani sera sugli spalti del Maradona per la sfida di Champions League contro il Milan, non ci sarà Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli: il numero uno azzurro non sarà in tribuna perché partirà per Los Angeles e resterà per altri impegni in America fino a fine mese.