Il Milan giocherà mercoledì in Champions? Zanetti: "Le big sono abituate a giocare tante gare"

Nel corso dell'intervista ai canali ufficiali della società, il tecnico dell'Empoli Paolo Zanetti ha parlato della sfida contro il Milan e se la gara in Champions League di mercoledì può condizionare la squadra di Pioli: "Non lo so. Il Milan ha una rosa talmente ampia e livellata che se farà cambi o no a noi cambierà poco. Non credo ci sia un vantaggio sul fatto che il Milan possa giocare in settimana. Queste grandi squadre sono abituate a giocare tante partite, mentalmente per loro tutte le partite e tutte le competizioni sono importanti. Al di là del turnover o di quello che faranno gli altri, dipenderà tanto chi saremo noi".