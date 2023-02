Il Monza ancora imbattuto nel 2023: sabato il "derby" contro il Milan

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

Il Monza di mister Palladino, costruito da Berlusconi e Galliani, sta vivendo un momento d'oro ed è in piena lotta per entrare in Conference League. I brianzoli hanno battuto il Bologna a domicilio nel pomeriggio di domenica e sabato prossimo, alle 18, ospiteranno il Milan in una partita che si preannuncia ostica per i rossoneri: una specie di derby non solo per la vicinanza geografica ma anche per i trascorsi di BErlusconi e Galliani con il Milan che hannon fatto grande in Europa e nel Mondo. La squadra di Palladino, infatti, è l'unica in Italia a essere ancora imbattuta: tre vittorie e quattro pareggi per i biancorossi.