Il programma della Roma alla vigilia dei quarti di Europa League

Domani sarà già vigilia della sfida di Europa League contro la Roma. Giovedì a San Siro si disputerà la gara di andata dei quarti di finale, mentre il ritorno sarà esattamente sette giorni dopo all'Olimpico. La Roma, nel mercoledì di vigilia, svolgerà al Centro Sportivo di Trigoria un allenamento di rifinitura fissato alle 12.30 e aperto, come di consueto per le gare Uefa, ai giornalisti per i primi 15 minuti. Quindi il viaggio verso Milano e alle 19.15 ci sarà la conferenza stampa di Daniele De Rossi accompagnato da un calciatore giallorosso, direttamente dalla pancia di San Siro.

Di seguito i dettagli dell'attività media del Milan nel giorno di vigilia di Milan-Roma:

12.30 - Allenamento a Trigoria: primi 15 minuti aperti ai giornalisti

19.15 - Conferenza stampa di De Rossi e un giocatore a San Siro

DOVE VEDERE MILAN-ROMA

Data: giovedì 11 aprile 2024

Ore: 21.00

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN, Sky Sport, Rai 1

Web: MilanNews.it