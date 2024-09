Il prossimo avversario del Milan si vede rimontare due gol nel recupero: il Lecce venerdì a San Siro

Nel posticipo serale del sabato di Serie A, il Parma ha compiuto un autentico miracolo sul campo del Lecce. Sotto 2-0 fino al 93' i Crociati sono riusciti a segnare due gol nel recupero e pareggiarla. I pugliesi si erano portati in vantaggio a metà primo tempo con il primo gol in questo campionato del giovane laterale danese Patrick Dorgu. A inizio ripresa, però, la squadra di mister Gotti è rimasta in 10 per l'espulsione ai danni di Guilbert. L'inferiorità numerica è durata poco più di 10 minuti perchè poi anche la squadra di Pecchia rimane con un uomo in meno: espulso Cancellieri. Il Lecce ne approfitta subito e raddoppia con Krstovic. A inizio recupero proprio il montenegrino fallisce il gol del 3-0 clamorosamente e il Parma ne approfitta segnando al 93' con l'ex Almqvist e trovando il pareggio all'ultimissimo respiro con Hainaut.

Per i giallorossi è il terzo risultato utile consecutivo dopo gli 0 punti in due giornate con Atalanta e Inter ma ha il sapore della sconfitta per come è arrivato. Al contrario il Parma ritrova il sorriso dopo due sconfitte consecutive: dopo un pareggio all'esordio e la vittoria con il Milan - che rimane l'unica del campionato dei Crociati - sono arrivate due gare perdenti per gli uomini di Pecchia con Napoli e Udinese. Striscia interrotta grazie a una pazza rimonta.

La prossima giornata sarà Lecce-Milan.